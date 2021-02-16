المقاصة يرتقي للمربع الذهبي بفوز سهل على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق فريق مصر للمقاصة الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل اللاعب شيميلس بيكلي هدف المباراة الوحيد للمقاصة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ولم يستغل الفريق الفيومي النقص العددي في صفوف منافسه لزيادة الأهداف بعدما تعرض محمد فتحي للطرد في الربع ساعة الأولى من المباراة.

وبدأ إيهاب جلال مدرب المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حمدي محمود، فتحي حسني، أحمد مودي، أحمد سبيكة، فارس محمد، خالد أوتشو، هشام محمد، محمد مخلوف، مفتاح طقطق، باسم مرسي، شميلس بيكلي.

بينما بدأ محمد يوسف مدرب البنك الأهلي، المباراة بتشكيل مكون من: محمود الزنفلي، بهاء مجدي، محمد دبش، أمير مدحت، إبراهيم أسامة، محمد فتحي، معروف يوسف، محمد بسيوني، محمد عصام، محمد حامد، فادي فريد.

بتلك النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 20، (خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 5) ارتقى بها إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة العاشرة (خاض 13 مباراة، حقق الفوز في مباراة، تعادل في 7 وخسر في 5) احتل بها المركز الـ15.