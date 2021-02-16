مدرب سيمبا: التاريخ يميل للأهلي.. والاحتمالات مفتوحة في المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، أن فوز فريقه على فيتا كلوب في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تعد بداية جيدة، لافتا أنها كانت مواجهة صعبة.

وقال جوميز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" بداية جيدة اننا نفوز في مباراة فيتا كلوب وكان لقاء صعب، وحققنا ما كنا نتوقعه".

وأضاف:" المجموعة التي نتواجد بها صعبة والتاريخ يميل للأهلي، وحتى الآن ليس محدد من سيتأهل حتى فريق فيتا كلوب لديه أيضا طموح".

وأوضح، أن المنافسة في المجموعة ليست سهلة وكل الفرق صعبة، لافتا أنه حين يلعب فريقه أمام الأهلي لو حقق الفوز على أرضه سيكون مرشح لربع النهائي.

وتابع:"اهنيء كل الجهاز الفني للأهلي بعد انجاز المركز الثالث بمونديال الأندية ومعروف أن الأهلي يقاتل في كل مباراة، والمرحلة الحالية مفتوحة لكل الاحتمالات".

وأكمل:" كنت المدير الفني للمريخ السوداني وساهمت في وصوله لدور المجموعات فهو فريق يملك لاعبين جيدين وسيلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي".

وأتم تصريحات:" الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وحصل على أكثر الألقاب في القارة، وستكون مباراة بها نوع من الإلتزام من جانب المريخ السوداني".

ويلتقي الأهلي والمريخ السوداني في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي حصد المركز الثالث بمونديال الأندية بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين، ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.