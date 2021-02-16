الفيفا يعلن موعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي باجراء انتخابات مكتب تنفيذي قبل الثلاثين من يونيو المقبل، الموعد الذي تنتهي فيه مهمة الهيئة حسب رسالة رسمية من المنظمة الدولية.

ووفق بيان الإثنين “تلقت الهيئة المؤقتة رسالة رسمية من الاتحاد الدولي تشيد بخطوات عمل الهيئة وفق التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي في ما يتعلق بإنجاز نظام اساسي جديد للاتحاد”.

واضاف “حدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة المؤقتة من بينها الموافقة على النظام الأساسي المعدل الجديد قبل الرابع من أبريل والانتهاء من انتخابات الاتحادات الفرعية قبل 31 مايو المقبلين”.

واشار البيان إلى أن “الاتحاد الدولي حدّد 30 يونيو موعدًا تنتهي فيه مهمة الهيئة المؤقتة بعد اجراء انتخابات ادارة جديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات”.

وعين الاتحاد الدولي مطلع أبريل العام الماضي هيئة مؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لمدة ستة أشهر، قبل أن يقوم بتمديد فترة عملها تسعة اشهر اخرى.

وقدّم الاتحاد العراقي مطلع العام الماضي استقالة جماعية، بسبب مشاكل قضائية كان متورطًا فيها رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود ونائبه مع وزير الشباب والرياضة العراقي الحالي عدنان درجال تتعلق بالانتخابات السابقة.