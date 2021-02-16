الدوري المصري | الاسماعيلي يعلن قائمته لمباراة الزمالك

أعلن النادي الإسماعيلي قائمة الفريق الذي سيواجه الزمالك غدًا الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المصري. وذكر الحساب الرسمي للإسماعيلي عبر موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق، اختار 22 لاعبًا في قائمة الفريق أمام الزمالك. وجاءت قائمة الإسماعيلي لتشهد تواجد كل من-: حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد مجدي – محمد فوزي الدفاع : رضوان شريفي – مروان الصحراوي – محمد هاشم – أحمد كاستيلو – مصطفى الزناري – حسين السيد – عبد الله جمعة خط الوسط : عمر الوحش -نادر رمضان – محمد عادل – عماد حمدي – محمد صادق – محمد حسن – محمد الشامي – آري بابل – زياد طارق الهجوم: فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو – شكري نجيب ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد ثماني نقاط في ترتيب الدوري المصري

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