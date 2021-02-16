الميركاتو | جرينوود يوقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء إن مهاجمه مايسون جرينوود وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى 2025 مع خيار تمديده عامًا إضافيًا.

وخاض خريج أكاديمية ناشئي يونايتد البالغ من العمر 19 عامًا 82 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق عقب مشاركته الأولى في مارس 2019.

وقال جرينوود الذي سجل أربعة أهداف وصنع خمسة في جميع المسابقات هذا الموسم “عندما تنضم إلى ناد وعمرك سبعة أعوام، فإنك تحلم فقط باللعب للفريق الأول في يوم ما”.

وأضاف “بذلت الكثير من الجهد لأصل إلى هذا المستوى وآخر عامين كانا في غاية الروعة. هناك الكثير أريد تحقيقه في كرة القدم وأعرف أن هذه هي البيئة المثالية لكي أقدم كل ما عندي”.

وأشاد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد بجرينوود، وقال إن المهاجم الإنجليزي الدولي “موهوب بالفطرة”.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من 24 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي تتبقى له مباراة إضافية.