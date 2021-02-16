الميركاتو | تمسك ريال مدريد بشروطه قد يغير وجهة ألابا إلى الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يتمسك بشروطه المالية في مفاوضاته مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا المحتمل انتقاله للفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد ألابا (28 عامًا) مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل، حيث باءت مفاوضات التجديد بين الطرفين بالفشل.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن عرض ريال مدريد بخصوص راتب المدافع النمساوي، لن يتجاوز 9 ملايين يورو سنويًا.

وسيعقد ألابا مؤتمرًا صحفيًا اليوم، يعلن خلاله الرحيل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي 2020/21.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، أن ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لألابا، لا سيما وأن الظهير الأيسر النمساوي يفضل الانضمام إلى النادي الملكي، لكنه تلقى عروض سخية أيضًا من بعض كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أوضحت تلك التقارير، أن ألابا يحظى بأهتمام كل من تشيلسي، ليفربول، ومانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن ألابا مثل بايرن ميونخ بشكل رسمي منذ تصعيده للفريق الأول عام 2010، في عهد الهولندي المخضرم لويس فان خال، ليصبح اللاعب النمساوي، أحد الأسماء الأساسية والمهمة في صفوف الفريق البافاري.

وحقق دافيد ألابا مع بايرن ميونيخ لقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2013، 2020)، تسعة ألقاب دوري الألماني، (6) كأس ألمانيا، (5) كأس السوبر الألماني، (2) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرتين (2014، 2021).