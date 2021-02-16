بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد والفتح الرباطي في الدوري المغربي inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الوداد والفتح الرباطي” في إحدى مباريات اليوم 16-2-2021، ضمن الجولة السادسة من الدوري المغربي inwi.

تنقل مباراة “الوداد والفتح الرباطي” على القناة المغربية الرياضية المفتوحة عبر القمر الصناعي “نايل سات”، بصوت المعلق الرياضي المغربي “سفيان رشيدي”.

تقام مباراة الوداد والفتح الرباطي على المركب الرياضي محمد الخامس، وتنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت المغرب، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

ولم يلعب الوداد والفتح الرباطي أي مباراة رسمية في الدوري المغربي منذ قرابة الشهر، بعدما قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف المسابقة لخوض مباريات كأس العرش، ولإفساح المجال أمام الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وأجرى فريق الوداد 4 مباريات ودية خلال الفترة الماضية انتصر في مواجهتين وتعادل في مثلهما، ويدخل لقاء اليوم وعينه على تحقيق الانتصار من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي من خصمه “الرجاء” ولو بشكل مؤقت قبل ان يخوض الأخير مباراته أمام “الجيش الملكي” غدًا الأربعاء.

ويتواجد نادي الوداد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، جمعها من 5 مباريات، انتصر في 4 مباريات، وخسر لقاء وحيد أمام “أولمبيك أسفي” في الجولة الثالثة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واهتزت شباكه مرتين كأقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع فريق “شباب المحمدية”.

في المقابل، يحتل نادي الفتح الرباطي المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما حصد 6 نقاط فقط من 5 مباريات، حيث انتصر في مباراة واحدة، وكانت في الجولة الثانية أمام “مولودية وجدة”، وتلقى 3 هزائم، وتعادل مرة وحيدة.

..