شبيه مورينيو يعود إلى إلتشي بعد 6 سنوات من التخبط

عاد شبيه جوزيه مورينيو “فران إسكريبا” لاستئناف مسيرته التدريبية بتولي مسؤولية تدريب فريق إلتشي الإسباني، خلفًا للأرجنتيني المستقيل “خورخي ألميرون” الذي عُين الصيف الماضي، وتحديدًا في أغسطس 2020.

وكان ألميرون (49 عامًا) قد أعلن استقالته من منصبه على الهواء مباشرة، مساء يوم الجمعة الماضي خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب خسارة إلتشي (1-3) أمام سيلتا فيجو.

بينما إسكريبا (55 عامًا) كان عاطلًا عن العمل منذ إقالته من تدريب سيلتا فيجو في نوفمبر 2019، حتى تلقى عرض إلتشي الذي يحتل حاليًا المرتبة الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.

وسيقود إسكريبا إلتشي حتى نهاية الموسم الحالي 2020/21، بهدف إبقاء الفريق في الدوري الإسباني الدرجة الأولى (الليجا).

وقال الموقع الإلكتروني الرسمي لإلتشي: “يعود فران إسكريبا لقيادة الفريق في الدوري الإسباني. سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم. وهكذا يعود المدرب الذي قاد النادي في ذكريات لا تُنسى خلال الصعود التاريخي إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2013. الهدف الآن هو القيام بذلك مرة أخرى (البقاء)”.

وأضاف: “فرانسيسكو إسكريببا سيجورا هو جزء من الصفحات الذهبية في تاريخ إلتشي . كان موسم 2012/13 عندما تولى تدريب الفريق، والباقي معروف للجميع: ترقية إلى الدرجة الأولى ، محطمًا جميع الأرقام القياسية الممكنة، والبقاء لموسمين متتاليين في أعلى فئة لكرة القدم الإسبانية (الليجا)”.

واختتم البيان: “يعود إسكريبا إلى بيته الذي ترك فيه بصمته على عمله وشخصيته وفلسفته وللمساهمة في جعل نادينا أكبر. بعد ما يقرب من 6 سنوات، يعود فران وإلتشي للاتحاد مرة أخرى لمواصلة كتابة القصة معًا. عاد فران إسكريبا. مرحبًا بعودتك إلى منزلك يا مستر”.

ولم يفز إلتشي منذ الجولة السابعة للدوري الإسباني هذا الموسم، عندما هزم الخفافيش فالنسيا (2-1) على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو” في أكتوبر الماضي.

وتعد هذه الولاية الثانية لإسكريبا في إلتشي، حيث سبق للمدرب الإسباني تدريب الفريق في الفترة بين عامي 2012 و2015، وحقق معهم نتائج مميزة من بينها التأهل إلى الدوري الإسباني (الليجا) كبطل للسيجوندا (الدرجة الثانية).

وبعد تمكن إسكريبا من قيادة إلتشي للصعود إلى الدوري الإسباني لموسم 2013/14، استطاع الفريق تحت قيادته الابتعاد عن مراكز الهبوط لموسمين متتاليين، ولم يهبط إلى الدرجة الثانية بنهاية موسم 2014/15 إلا بسبب المشاكل المالية التي تعرض لها النادي، حيث أنهى المسابقة حينها في المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.

ودرب إسكريبا فريق شباب فالنسيا بين عامي 2002 و2003 في بداية مسيرته التريبية.

كما عمل إسكريبا كمساعد مدرب لمواطنه كيكي سانشيز فلوريس في خيتافي، فالنسيا، بنفيكا، وأتليتكو مدريد.

وفي منصب الرجل الأول، أشرف أيضًا على قيادة تدريب فرق أندية خيتافي، سيلتا فيجو، وفياريال، حيث قاد الأخير للتأهل لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، بعد أن أنهى فريق الغواصات الصفراء موسم 2016/17 من الدوري الإسباني في المركز الخامس.