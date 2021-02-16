صفقات بايرن ميونخ | عمر ريتشاردز اكتشاف جديد من إنجلترا لمنافسة ألفونسو ديفيز

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ حسم التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق ريدينج الإنجليزي، عمر ريتشاردز.

وكان العملاق الألماني، قد أعلن رسميًا أول أمس، أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع مدافع لايبزيج، دايوت أوباميكانو، على أن يشارك اللاعب الفرنسي بقميص البافاري بداية من الموسم المقبل 2021/22.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش حسم صفقة ريتشاردز (23 عامًا)، الذي سيكون بديلًا لألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم القادم.

ووفقًا لصحيفة “كيكر” الألمانية، لم يتم توقيع العقود بعد، لأن ريتشاردز لم يخضع للفحص الطبي، إلا أن الظهير الأيسر سيوقع عقدًا لمدة 4 سنوات حتى عام 2025.

وتتجلى أهمية التعاقد مع ريتشاردز بالنسبة لبايرن ميونخ، في ظل الرحيل المرتقب للنمساوي دافيد ألابا والألماني جيروم بواتينج، حيث سيصبح كل من لوكاس هيرنانديز وأوباميكانو الثنائي الأساسي في قلب خط دفاع الفريق البافاري.

وشارك ريتشاردز في 26 مباراة مع ريدينج في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) هذا الموسم 2020/21، ولم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف.

من هو عمر ريتشاردز؟

عمر ريتشاردز هو لاعب كرة قدم إنجليزي، يلعب في مركز الظهير الأيسر، ولد في 15 فبراير 1998، في مقاطعة “لويشام” بالعاصمة البريطانية، لندن.

بدأ ريتشاردز مسيرته مع شباب فولهام، وفي يوليو 2013 انتقل إلى فريق ريدينج تحت سن 16 عامًا، ووقع أول عقد احترافي له مع نادي المدينة الإنجليزية في صيف 2016.

ظهر ريتشاردز لأول مرة بقميص ريدينج في المباراة الافتتاحية لموسم 2017/18، حيث شارك بديلًا في الدقيقة 59 للمهاجم الأيسلندي “جون داوي بوفارسون”، بعد طرد المدافع البرتغالي “تياجو إيلوري”.

وفي 30 نوفمبر 2017، أعلن ريدينج أن ريتشاردز وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2021. وسجل أول هدف في مسيرته الاحترافية، خلال التعادل (1-1) مع نوتنجهام فورست في 20 فبراير 2018.

وتلقى ريشتاردز أول استدعاء دولي مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في 30 أغسطس 2019، وظهر لأول بقميص منتخب الأسود الثلاثة في 11 أكتوبر من نفس العام، عندما شارك كبديل خلال التعادل (2-2) ضد سلوفينيا في مدينة ماريبور.