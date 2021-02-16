موعد مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا اليوم “المعلق والقنوات الناقلة “

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء، والمعلق والقنوات الناقلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى في مجموعات موسم 2021/2020.

يستهل حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وثالث العالم “النادي الاهلي المصري” مشواره في المسابقة القارية الأولى بمواجهة المريخ السوداني على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، لحساب المجموعة الأولى التي تضم كذلك فيتا كلوب الكونجولي وسيمبا التنزاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب العاشر في المسابقة الأغلى على المستوى القاري بهدف تكرار مشاركته في كأس العالم للأندية المقرر له في اليابان مع حلول نهاية العام الجاري.

لكن المباراة لن تكون بالسهلة أمام حامل لقب الدوري السوداني موسم 2020/2019 “المريخ” والذي اكتسب خبرات جيدة من مشاركاته القارية خلال السنوات القليلة الماضية.

ويتصدر المجموعة الأولى، نادي سيمبا التنزاني بعدما فاز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، ما يحتم الفوز على بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي “النادي الأهلي”، العائد قبل أيام قليلة من كأس العالم للأندية في قطر بانجاز كبير، حيث انتزع الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه وهذه المرة من بطل أميركا اللاتينية بالميراس.

ووصل بطل المسابقة في النسخة الماضية، لدور المجموعات بعد تجاوزه لبطل النيجر “نادي سونديب”، اثر هزيمته بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين، فيما بلغ نادي المريخ دور المجموعات، عقب فوزه على نادي انيمبا النيجري 2/4 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الاهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني بداية من الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، ويستضيفها ملعب القاهرة الدولي بقيادة الحكم الزامبي “جاني سيكازوي”.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا