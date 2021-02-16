بث مباشر | مشاهدة مباراة سموحة ودكرنس في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “سموحة ودكرنس”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

ينقل بث مباشر مباراة سموحة ودكرنس على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة سموحة ودكرنس على ستاد دمنهور الرياضي، ويدير اللقاء الحكم المصري “محمود دسوقي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يلعب فريق سموحة أولى مبارياته في كأس مصر بعدما تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

ويسير سموحة في سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية، فمنذ خسارته أمام “الزمالك” في الجولة الثالثة، خاض الفريق 8 مباريات في بطولة الدوري، انتصر في مناسبتين، وتعادل في 6 لقاءات.

على الجانب الآخر، بدأ نادي دوري الدرجة الثانية “دكرنس” مشواره في كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، عندما واجه “صيد المحلة” ونجح في الانتصار عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وقابل نادي دكرنس فريق “بيلا” في الدور الثالث، وفاز عليه بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى الدور الرابع، ويصطدم بفريق “بلدية المحلة”، حيث تمكن من تجاوزه بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0).

ولم يتذوق نادي دكرنس طعم الخسارة في آخر 6 مباريات خاضها في جميع المسابقات، ويدخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الانتصار على فريق “كفر الشيخ” في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الدرجة الثانية منذ أسبوع.

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