بث مباشر | مشاهدة مباراة البنك الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “البنك الاهلي ومصر المقاصة”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة البنك الاهلي ومصر المقاصة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وتقام مواجهة البنك الاهلي ومصر المقاصة على ملعب المقاولون العرب، بإدارة من الحكم المصري “محمد يوسف”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

بعدما حقق 3 انتصارات متتالية واحتلاله المركز الرابع، تلقى “مصر المقاصة” هزيمتين متتاليتين جعلته يتراجع كثيرًا في جدول الترتيب رغم تحقيقه الانتصار في الجولة الماضية.

ويتواجد نادي مصر المقاصة في المركز 12 قبل مباراة اليوم، وفي رصيده 17 نقطة، جمعها من 12 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وخسر في مثلها، وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه 18.

في المقابل، ما زال فريق البنك الاهلي دون انتصار منذ 9 جولات في الدوري المصري، حيث تعادل في 6 مباريات، وتلقى 3 هزائم، وأصبح يترنح على حافة منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة، وفي رصيده 10 نقاط.

وحقق نادي البنك الاهلي انتصار وحيد من 12 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان في الجولة الثالثة على حساب الانتاج الحربي.

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