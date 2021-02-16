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الدوري.. المقاصة يتقدم على البنك الاهلي بهدف بيكلي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة بقيادة ايهاب جلال في انهاء الشوط الاول بالتقدم علي البنك الاهلي بهدف نظيف سجله شيمس بيكلي في الدقيقة 29 ولك في المباراة الاي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز .


وشهد الشوط الأول حالة طرد مبكرة لمحمد فتخي لاعب البنك الاهلي مما منح الافضلية لفريق المقاصة في الاستحولذ علي مجريات المباراة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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