شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري.. المقاصة يتقدم على البنك الاهلي بهدف بيكلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة بقيادة ايهاب جلال في انهاء الشوط الاول بالتقدم علي البنك الاهلي بهدف نظيف سجله شيمس بيكلي في الدقيقة 29 ولك في المباراة الاي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز .



وشهد الشوط الأول حالة طرد مبكرة لمحمد فتخي لاعب البنك الاهلي مما منح الافضلية لفريق المقاصة في الاستحولذ علي مجريات المباراة