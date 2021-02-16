شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: لن نتنازل عن التواجد في المربع الذهبي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، بالمستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدير الفني على ماهر.

وقال الخولي، في تصريحات إذاعية: «على ماهر يبذل مجهودا خياليا مع الفريق، لقيادته للأفضل، وهو شخصية رائعة».

وأضاف: «هدفنا الموسم الحالي المنافسة بقوة على احتلال مركز بالمربع الذهبي، وهذا حق مشروع لنا في الموسم الحالي، كما نطمح لحصد بطولة، وذلك بعد تخطي المنصورة في كأس مصر».

وتابع: «الدوري في الموسم الحالي في منتهى الصعوبة والمتعة، وجميع الأندية قوية، لكن لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني».

يذكر أن فريق المصري البورسعيدي يتواجد في المركز الثالث برصيد 20 نقطة وذلك بعد خوض 11 لقاء في الدوري.