شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مكسبي المفتوحة تعلن موقفها النهائي من نقل مباراة الأهلي والمريخ (التردد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة مكسبي المفتوحة موقفها النهائي من نقل مباراة الأهلي والمريخ اليوم فى دوري أبطال أفريقيا بعد استفتاء الجمهور علي نقل المباراة أو نقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا.

وقررت القناة نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بعد أن جاءت أغلبية أصوات المشاركين فى الاستفتاء لصالح عرض مباراة الأهلي والمريخ بدلاً من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأعلنت قناة مكسبي المفتوحة نقل مباراة الاهلي ضد المريخ السوداني واعتبرت نفسها احدي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال مساء اليوم، والتى تقام ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 إلي جانب قناتي بين سبورت 7 المشفرة beIN Sports HD 7 وقناة أون تايم سبورت البث الأرضي On Time Sport ، وأدي إعلان قناة مكسبي المفتوحة maksabi TV عن نقلها للمباراة إلى انتشار البحث من محبي النادي الأهلي على محرك بحث جوجل عن تردد قناة مكسبي الفضائية .

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة : 11411 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز: 27500 .

معدل التصحيح 4/3 .

ليس من المعلوم أحقية قناة مكسبي الفضائية القانونية في نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني وهي أول مباريات دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا 2021، والتى تنقل بث قناة بين سبورت 7 beIN Sports 7 مالكة حق البث الفضائي الحصري بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية داخل مصر.

بدأ بث قناة مكسبي الفضائية Mksaby TV فى 25 أكتوبر 2020 من دبي، وتعتبر قناة مكسبي قناة مفتوحة تحمل شعار «مكسبي فيها مكسبك».

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