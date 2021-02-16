شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفاضل بين حكيمي وبيساكا لتدعيم الجبهة اليمنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى ريال مدريد بقوة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، باستعادة أشرف حكيمى، نجم إنتر ميلان.

ويعانى الميرنجي هذا الموسم من كثرة إصابات داني كارفاخال وغيابه عن مباريات مهمة، ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلا عن برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان، أو آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وكان حكيمي لاعبا في صفوف ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو، أما وان بيساكا فقد انتقل من كريستال بالاس إلى الشياطين الحمر خلال صيف 2019 خلال بصفقة بلغت 50 مليون إسترليني.