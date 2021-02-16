شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 4 نجوم من منتخب مصر.. انطلاق مباريات كأس الاتحاد الأوروبي لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الثلاثاء، عدة مباريات ضمن منافسات كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، وتشهد المباريات تألق 4 نجوم من منتخب الفراعنة، وهم محمد سند، أحمد هشام دودو، ومحمد ممدوح هاشم، وكريم هنداوي.

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد المباريات، ونبذة عن تاريخ الأبطال المشاركين بمنافسات كأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد.

في تمام الساعة 7:45 مساء اليوم الثلاثاء، يواجه فريق فوخس بيرلين الألماني نظيره نيم الفرنسي، والمحترف في صفوفه نجم منتخب مصر وأفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي، محمد سند، والمتألق أحمد هشام دودو.

وفي نفس التوقيت يصطدم كريستياتستاد السويدي بنظره دينامو بوخاريست الروماني، بمشاركة نجم منتخب مصر محمد ممدوح هاشم.

كما يلتقي في تمام الساعة 9:45، فريق جودمي الدنماركي بنظيره أوروفارم رابوتنيك المقدوني، ويقوم حارس عرين الفراعنة كريم هندواي بحراسة مرمى الفريق المقدوني.

أما عن تاريخ الأبطال:

1- محمد هشام سند

لاعب هليوبوليس والزمالك وكوملوي المجري سابقًا، ولاعب نيم الفرنسي حاليًا، الذي أثبت قدراته أمام العالم في ريو دي جانيرو 2016 بإحراز 18 هدفا لصالح المنتخب المصري في 5 مباريات، وانضم صاحب الـ29 عام إلى نيم الفرنسي عام 2017، وحصل على لقب أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020، وهو صاحب أفضل هدف في كأس العالم لكرة اليد 2021، كما حصل على لقب رجل مباراة مصر والسويد.

محمد سند - لاعب كرة يد

2- أحمد هشام دودو

لاعب هليوبوليس سابقًا، الذي انضم لنيم الفرنسي مؤخرًا في يناير 2020، واختاره الاتحاد الدولي كأفضل لاعب في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت بمقدونيا عام 2019، كما حصل صاحب الـ20 عاما على كأس العالم للشباب رفقة المنتخب الوطني، وهو رجل مباراة مصر وبيلاروسيا في مونديال اليد 2021.

أحمد هشام دودو - لاعب كرة يد

3- محمد ممدوح هاشم

لاعب الزمالك السابق ودينامو بوخارست الروماني حاليًا، وهو صاحب لقب أفضل لاعب في لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا لعام 2018 مع فريقه مونبيليه الفرنسي آنذاك، وفاز صاحب الـ31 عاما مؤخرًا ببطولة أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر لعام 2020 بتونس، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز في البطولة أيضًا عام 2016.

محمد ممدوح هاشم - لاعب كرة يد

4- كريم هنداوي

لعب بالنادي الأهلي ثم انتقل إلى القلعة البيضاء، وتعاقد مع نادي بشتكاش التركي لمدة موسمين، توج خلالهما بالدوري التركي وكأس تركيا والسوبر المحلي، وفي عام 2019 تعاقد مع نادي كونستانتا الروماني، ليصبح ثالث مصري يشارك في الدوري الروماني، وسطع نجمه خلال مونديال اليد 2021، لينتقل بعدها إلى نادي أوروفارم رابوتنيك المقدوني.

كريم هنداوي - صورة أرشيفية

وكان منتخب الفراعنة قد احتل المركز السابع في مونديال اليد 2021، بعد مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك استمرت لـ80 دقيقة، وانتهت بالتعادل، ولكن استطاع الفريق الدنماركي الفوز بركلات الترجيح.