شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية وتكتيكية فى الزمالك استعدادًا للدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحدة تدريبية للتسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، تحت إشراف جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال سلاح التسديد كأحد الحلول الهجومية لاختراق دفاعات المنافسين.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت أداء بعض التدريبات والجمل الفنية والتكتيكية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.