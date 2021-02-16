شكرا لقرائتكم خبر عن «توتو سبورت»: مالدينى سيتعاقد مع «بيلوتى» حال تأهل ميلان لدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، الهدف الرئيسي للفريق الإيطالى في سوق الانتقالات خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه في حال نجاح ميلان في العودة إلى دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الجاري، سيتعاقد مالديني مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو.

وأشارت إلى أن عقد بيلوتي مع تورينو ينتهي في صيف 2022، ويرفض اللاعب حتى الآن التوقيع على عقد جديد، وأوضحت أن بيلوتي يقيم إمكانية الرحيل عن تورينو بنهاية الموسم، حيث يعتمد ذلك على المركز الذي سيحصده الفريق.

يذكر أن بيلوتي هدف قديم لميلان، حيث حاول الفريق التعاقد معه قبل 3 سنوات أثناء بيع النادي إلى المستثمرين الصينيين، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة.