شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق عقب مران اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد مران اليوم الثلاثاء. ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، غدا الأربعاء على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.