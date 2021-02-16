شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار البوسني ميودراج يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، 22 لاعبًا للسفر إلى القاهرة لخوض لقاء الزمالك غدًا الأربعاء في الجولة 13 للدوري الممتاز.

وخلت قائمة الإسماعيلي من بعض اللاعبين بسبب الإصابات، على رأسهم أحمد أيمن ومحمود البدري وباهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي ومحمد عمار ومحمد بيومي ومحمود عبدالعاطي دونجا.

وضمت القائمة: محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدي ومروان الصحراوي ومحمد هاشم ومصطفى الزناري وأحمد فتحي «كاستيلو» وعبدالله جمعة وحسين السيد ورضوان شريفي ونادر رمضان ومحمد عادل وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد صادق ومحمد حسن ومحمد الشامي وآري بابل وزياد طارق وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو وشكري نجيب.