شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو فقط يسجل في الأدوار الإقصائية.. هل يفك لاعبو يوفنتوس العقدة أمام بورتو؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني فريق يوفنتوس من أزمة في دوري أبطال أوروبا منذ التعاقد مع كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في صيف 2018، حيث إن صاروخ ماديرا هو من يسجل في الأدوار الإقصائية لبطولة دورى أبطال أوروبا منذ انضمامه لليوفى.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بورتو، غدا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن يوفنتوس خاض 6 مباريات في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال منذ التعاقد مع رونالدو، وأوضح أن رونالدو فقط هو من كان يسجل في تلك المباريات، لكن الغريب أن باقي لاعبي يوفنتوس فشلوا في إحراز أي هدف بالأدوار الإقصائية للتشامبيونزليج في تلك الفترة.

وذكر أنه في موسم 2018-2019، لعب يوفنتوس مع أتلتيكو في ثمن النهائي، حيث خسر ذهابا بهدفين دون رد، وفاز في الإياب بثلاثية نظيفة أحرزها رونالدو، وفي الدور ربع النهائي، التقى يوفنتوس مع أياكس، وتعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1، وأحرز رونالدو هدف السيدة العجوز الوحيد، وفي لقاء الإياب خسر يوفنتوس بنتيجة 1-2، وأحرز صاروخ ماديرا أيضا هدف فريقه.

وخلال موسم 2019-2020، لعب يوفنتوس مباراتين فقط بالأدوار الإقصائية، حيث خسر في ذهاب الدور ثمن النهائي أمام ليون بهدف دون رد، وفي مباراة الإياب، فاز يوفنتوس بنتيجة 2-1، وجاء الهدفان أيضا بتوقيع النجم البرتغالي.