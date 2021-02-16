شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرفض تقديم أي امتيازات جديدة لديفيد ألابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلا عن برنامج «الشيرنجيتو»، أن ريال مدريد متمسك بشروطه المالية في مفاوضاته مع النمساوي ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، المحتمل انتقاله للميرنجي خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، بينما فشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين، ووفقا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن عرض ريال مدريد بشأن الراتب السنوي لألابا لن يتجاوز 9 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يعقد ألابا مؤتمرا صحفيا، اليوم، يعلن خلاله الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم، بالإضافة إلى الكشف عن وجهته المقبلة.

وذكرت تقارير إسبانية أن ألابا يفضل الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه يحصل على عروض بأموال أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأوضحت أن ألابا يحظى باهتمام كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي.