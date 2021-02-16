شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يصارع ليفربول على ضم يورينتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب ريـال مدريد السابق، وأتلتيكو مدريد الحالى، ماركوس يورينتى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ماركوس يورينتي انتقل إلى أتلتيكو في صيف 2019، قادما من ريـال مدريد، مقابل 40 مليون يورو، ببسبب عدم مشاركته بشكل يرضيه مع النادى الملكى.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن سان جيرمان يراقب يورينتي هذا الموسم، ويسعى للحصول على توقيعه في الصيف المقبل، وسبق أن صرح خوليو يورينتي، وكيل وعم اللاعب قائلا: «تلقيت مكالمات عديدة من ليفربول، من أجل ضم ماركوس، لكن اللاعب يريد البقاء مع أتلتيكو».

يذكر أن يورينتي شارك هذا الموسم في 27 مباراة مع أتلتيكو بمختلف البطولات، ونجح في إحراز 8 أهداف، ومنح زملاءه 8 تمريرات حاسمة.