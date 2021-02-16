شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن طقم التحكيم لمباراة الأهلي والمريخ السوداني بعد أن استقرت لجنة الحكام بالاتحاد على لجنة تحكيم مباراة الأهلي ضد المريخ فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021 فى أولي مباريات الأهلي فى دور المجموعات، والتى تقام مساء اليوم في ستاد القاهرة الدولي.

اختارت لجنة الحكام الحكم الزامبي جاني سيكازوي ليصبح حكم مباراة الأهلي والمريخ السوداني ، ويعاونه الحكم الزامبي جاني سيكازوي والحكم الأنجولي جيسون دوس سانتوس والحكم الموزمبيقي أرسينيو شادريك .

وتضم مجموعة الأهلي وهي المجموعة الأولي فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نادي فيتا كلوب الكونجولي ونادي المريخ السوداني ونادي سيمبا التنزاني.

وتقام مباراة العودة بين نادي الأهلي المصري والمريخ السوداني فى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 2 إبريل 2021.

وتغلب نادي الأهلي على نادي الزمالك فى النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا ليفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، وحصل الأيام القليلة الماضية على المركز الثالث أو الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2021.

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