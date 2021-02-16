شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه وبيانيتش يعودان لبرشلونة أمام سان جيرمان واستمرار غياب كوتينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمباراة باريس سان جيرمان المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة جيرارد بيكيه، بعد إعلان برشلونة حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.



وجاءت قائمة برشلونة، كالآتي:

شتيجن- دست- بيكيه- بوسكيتس- جريزمان- بيانيتش- برايثوايت- ميسي- ديمبلي- بويج- نيتو- لينجليت- بيدري- ترينكاو- ألبا- ماتيوس- دي يونج- أومتيتي- فيربو- إيناكي بينا- مينجويزا.

ويغيب عن برشلونة كل من أنسو فاتي، وفيليب كوتينيو، ورونالد أراوخو، وسيرجي روبيرتو.