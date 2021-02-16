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بيكيه وبيانيتش يعودان لبرشلونة أمام سان جيرمان واستمرار غياب كوتينيو

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق ، قائمة فريقه لمباراة باريس سان جيرمان المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي .
وشهدت القائمة عودة جيرارد بيكيه، بعد إعلان برشلونة حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.


وجاءت قائمة برشلونة، كالآتي:

شتيجن- دست- بيكيه- بوسكيتس- جريزمان- بيانيتش- برايثوايت- - ديمبلي- بويج- نيتو- لينجليت- بيدري- ترينكاو- ألبا- ماتيوس- دي يونج- أومتيتي- فيربو- إيناكي بينا- مينجويزا.

ويغيب عن برشلونة كل من أنسو فاتي، وفيليب كوتينيو، ورونالد أراوخو، وسيرجي روبيرتو.

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