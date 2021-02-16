شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافي يوافق على تأجيل مستحقاته المالية المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك علي طلب إدارة النادي بتأجيل صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادي لحين سداد مستحقات زملاءه المتأخرة ، والمتمثلة في مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الحالي وبعض مكافات الفوز عن المباريات الماضية.

وأكد محمد عبد الشافي لادارة النادي انه باعتباره أحد كباتن الفريق فمن واجبه الوقوف بجوار النادي في ازمته المالية الحالية، مضيفا لمسئولي الزمالك انه لن يتأخر في تقديم أي مجهود معنوي او فني لنادي الزمالك لانه من صنع اسمه وتاريخه الكبير في الكرة المصرية.

من ناحية أخرى يعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك الي المشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتي ستقام علي استاد القاهرة ، بعدما أنهى برنامج التأهيل الخاص به.

وأدي محمد عبد الشافي برنامج تأهيل لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الركبة، واصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاعتماد علي اللاعب في المباريات عقب العودة من السنغال حيث يواجه الزمالك نظيره تونجيت السنغالي يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويخوض اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني مرانه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في اطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يرسم باتشيكو خطة مواجهة الدراويش في قمة أولاد العم، لاسيما وإن المدير الفني استعان بمباراة الإسماعيلي ولافينا ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في الفريق الأصفر، مع تحديد ملامح خطة اللاعب التي سيعتمد عليها، والتي من المقرر أن يوضحها للاعبين خلال المران الختامي اليوم.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.