شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد الشامى قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمد الشامى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، للتدريبات بشكل جيد وطبيعي، بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة.

وباتت فرص الشامى كبيرة بالتواجد فى مباراة الزمالك، المقررة غدا، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى العام، بعد تخلصه من آلام الإصابة.

وأكد البوسني ميودراج يوفيتش، المدير الفنى للفريق، أنه سعيد بالروح المعنوية للاعبين وبعودة محمد الشامى قبل مباراة الزمالك المهمة بالنسبة له، والتى يرغب من خلالها فى تصحيح مسار الدراويش.