شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الكثيرون من عشاق فريق الأهلي اليوم عن تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام المريخ السوداني والذى من المقرر أن بيتسو موسيماني المدرب الفني لنادي الأهلي قرره، وزاد البحث خلال الساعات الأخيرة على تشكيلة الأهلي ضد المريخ اليوم على محرك بحث جوجل بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا 2021، وتقام مساء اليوم مباراة الأهلي والمريخ في ستاد القاهرة.

حراسة المرمى :

محمد الشناوى

خط الدفاع :

محمود وحيد - محمد هانى - بدر بانون - ياسر ابراهيم

خط الوسط :

محمود كهربا - محمد مجدى قفشه - حمدى فتحى - عمرو السولية - جونيور أجاي

خط الهجوم :

والتر بواليا

وفاز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الدورة الماضية 2020، كما فاز قبل أيام بالمركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 وحصل على الميدالية البرونزية فى البطولة.

وتتكون مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا من 3 فرق بالإضافة الي الأهلي الذى يقع ضمن المجموعة الأوليوهي نوادي المريخ السوداني ونادي سيمبا التنزاني ونادي فيتا كلوب الكونجولي.

ويحتل فريق نادي المريخ المركز الأول فى ترتيب الدوري السوداني برصيد 19 نقطة ولعب 9 مباريات متقدمًا على فرق الأمل عطبرة 17 نقطة، وهلال الساحل 16 نقطة، ومروي 16 نقطة، حي الوادي 15 نقطة، والخرطوم 13 نقطة والأهلي السوداني 13 نقطة والأهلي شندي 12 نقطة وفرق حي العرب وهلال الفاشر وهلال الأبيض وتوتي الخرطوم 11 نقطة لكل منهم.

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