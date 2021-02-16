شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الأرضي ينقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني.. تعرف على القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على بث مباراة الأهلي والمريخ السوداني على التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم من استاد القاهرة، ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021، إلى جانب قناة بين سبورت 7 المشفرة beIN Sports HD 7 .

وأكدت الوطنية للإعلام أن قرار بث المباراة أرضياً يأتي في إطار حرص الهيئة على حق المشاهد المصري في مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة، خاصة تلك التي تقام على أرض مصر.

وحرصت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، على توفير كافة الإمكانيات الفنية لنقل المباراة في شكل جيد يليق باسم مصر.

وقال محمد الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، إن الهيئة حريصة على تنفيذ المباراة بشكل احترافي قوي يليق باسم مصر، وتنفيذ لتعليمات الكاف، وسوف يكون هناك 10 كاميرات HD لرفع جودة البث الأرضي، والمباراة من إخراج محمد نصر، وتحت إشرف إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، الذي يتابع ترتيبات المباراة منذ أمس في استاد القاهرة.