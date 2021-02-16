شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو للاعبي الزمالك: لن أسمح بخسارة نقاط جديدة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لاعبيه من التهاون أمام الإسماعيلي، وطالبهم بضرورة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للاستمرار على قمة الدورى.

وأكد باتشيكو للاعبيه أنه لن يسمح بخسارة نقاط جديدة في المنافسة على الدورى، كما طالبهم بمواصلة الانتصارات المحلية بعد غلق صفحة دورى أبطال أفريقيا عقب التعادل السلبى الأخير مع مولودية الجزائر.

وأكد باتشيكو للاعبين أن مواجهة الإسماعيلي ستظل من المواجهات القوية والمهمة في الدورى بغض النظر عن مركز الفريق الحالى، حيث يحتل المركز قبل الأخير بـ8 نقاط فقط.