شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة يخوض مباراة ودية مع مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب مصر لكرة السلة مباراة ودية مع مدغشقر، اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى تونس، السبت الماضي، لخوض منافسات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة القائمة الرئيسية لمنتخب الفراعنة، تحت إشراف أحمد مرعي، المدير الفني للفريق، وضمت القائمة كلا من: هيثم كمال ووليد عبدالجواد وعلي محمد ومروان سرحان ومحمد ميدو ويوسف شحاتة ويوسف شوشة وعمر عزب ومصطفى كيجو وإبراهيم هشام وإيهاب أمين وأحمد أبوالعلا وأنس أسامة وحاتم البحيري.

يذكر أن المنتخب الوطني تغلب على رواندا في المباراة الودية التي جمعتهما، أمس، بنتيجة (84-49).