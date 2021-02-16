شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المحترفين.. تألق مصطفى محمد وصلاح يتصدر وكوكا يواصل التوهج في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المحترفين المصريين تألقهم في الدوريات الأوروبية المختلفة هذا الموسم، حيث قادوا فرقهم لتحقيق الفوز في أكثر من مباراة في مختلف المسابقات، الأمر الذي جعلهم حديث صحف العالم في الفترة الأخيرة.

ويعد مصطفى محمد، المنتقل لصفوف فريق جالاتا سراي التركي، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فريق الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، هو أخر اللاعبين المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم، حيث استطاع اللاعب أن يلفت الأنظار له بقوة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريقه، وأصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها فاتح تريم، المدير الفني للنادي التركي، في تشكيل الفريق.

وتستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية الهدافين المصريين في الدوريات الأوروبية:-

صلاح يتصدر الهدافين

واصل محمد صلاح تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي، على الرغم من النتائج السلبية التي يحققها فريقه هذا الموسم، حيث نجح في احتلال صدارة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن البرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب مانشستر يونايتد. واحرز صلاح، مع الريدز هذا الموسم 23 هدفا وصنع 4 أهداف، في 33 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.

كوكا يتوهج في اليونان

أحمد حسن كوكا يقدم مهاجم منتخب مصر، مستوى مميز للغاية مع نادي أولمبياكوس اليوناني، هذا الموسم، حيث استطاع أن يقود فريقه للفوز في أكثر من مباراة، وكان اخرها أمام فريق ارسيك سالونيك اليوناني ببطولة الكأس، حيث نجح في إحراز هدفين. وسجل المهاجم الدولي المصري 10 أهداف مع فريقه وصنع 4 غيرها، في 20 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.

مصطفى محمد يسجل الرابع

مصطفى محمد على الرغم من المدة القصيرة لمصطفى محمد، في مشواره الإحترافي عبر بوابة جالاتا سراي التركي، إلا أنه نجح في لفت الأنظار له بقوة، حيث نجح في إحراز 4 أهداف وصنع هدفين، في 4 مباريات لعبها مع الفريق منذ انضمامه له في يناير الماضي قادما من فريق الزمالك.

مرموش نجم صاعد

عمر مرموش ظهر المهاجم المصري الشاب بمستوى مميز للغاية مع فريق سانت باولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث لعب مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا. وانتقل مرموش، لنادي سانت باولي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فريق فولفسبورج، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وردة يعود

عمرو وردة استطاع جناح منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، أن يستعيد جزء من مستواه الفني هذا الموسم، سواء مع فريق فولوس اليوناني الذي لعب له في بداية الموسم، ونادي باوك، الذي عاد له في يناير الماضي. وسجل وردة، 4 أهداف في مسابقتي الدوري والكأس وصنع هدفين، في 21 مباراة لعبها مع فريقي فولوس وباوك.