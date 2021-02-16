شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المحترفين.. تألق مصطفى محمد وصلاح يتصدر وكوكا يواصل التوهج في اليونان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المحترفين المصريين تألقهم في الدوريات الأوروبية المختلفة هذا الموسم، حيث قادوا فرقهم لتحقيق الفوز في أكثر من مباراة في مختلف المسابقات، الأمر الذي جعلهم حديث صحف العالم في الفترة الأخيرة.
ويعد مصطفى محمد، المنتقل لصفوف فريق جالاتا سراي التركي، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من فريق الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، هو أخر اللاعبين المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم، حيث استطاع اللاعب أن يلفت الأنظار له بقوة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريقه، وأصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها فاتح تريم، المدير الفني للنادي التركي، في تشكيل الفريق.
وتستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية الهدافين المصريين في الدوريات الأوروبية:-
صلاح يتصدر الهدافين
واصل محمد صلاح تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي، على الرغم من النتائج السلبية التي يحققها فريقه هذا الموسم، حيث نجح في احتلال صدارة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن البرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب مانشستر يونايتد. واحرز صلاح، مع الريدز هذا الموسم 23 هدفا وصنع 4 أهداف، في 33 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.
كوكا يتوهج في اليونان
أحمد حسن كوكا يقدم مهاجم منتخب مصر، مستوى مميز للغاية مع نادي أولمبياكوس اليوناني، هذا الموسم، حيث استطاع أن يقود فريقه للفوز في أكثر من مباراة، وكان اخرها أمام فريق ارسيك سالونيك اليوناني ببطولة الكأس، حيث نجح في إحراز هدفين. وسجل المهاجم الدولي المصري 10 أهداف مع فريقه وصنع 4 غيرها، في 20 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.
مصطفى محمد يسجل الرابع
مصطفى محمد على الرغم من المدة القصيرة لمصطفى محمد، في مشواره الإحترافي عبر بوابة جالاتا سراي التركي، إلا أنه نجح في لفت الأنظار له بقوة، حيث نجح في إحراز 4 أهداف وصنع هدفين، في 4 مباريات لعبها مع الفريق منذ انضمامه له في يناير الماضي قادما من فريق الزمالك.
مرموش نجم صاعد
عمر مرموش ظهر المهاجم المصري الشاب بمستوى مميز للغاية مع فريق سانت باولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث لعب مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا. وانتقل مرموش، لنادي سانت باولي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من فريق فولفسبورج، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وردة يعود
عمرو وردة استطاع جناح منتخب مصر ونادي باوك اليوناني، أن يستعيد جزء من مستواه الفني هذا الموسم، سواء مع فريق فولوس اليوناني الذي لعب له في بداية الموسم، ونادي باوك، الذي عاد له في يناير الماضي. وسجل وردة، 4 أهداف في مسابقتي الدوري والكأس وصنع هدفين، في 21 مباراة لعبها مع فريقي فولوس وباوك.
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