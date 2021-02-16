شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الاتحاد السكندرى قبل مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السكندري سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الخميس المقبل على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت المسحة سلبية لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي أثار شكوك الجهاز الفني بعد ارتفاع درجة حرارته، ويحتل زعيم الثغر المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.