شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» لجماهير الأهلي: «بلاش نقلب لمدربين ونضر الفريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس قناة النادي الأهلي السابق محمد العدل إنه لا يوجد مبرر لانتقاد الفريق ليلة مباراته مع المريخ السوداني، مشيرًا إلى أن كلام الجمهور يضر حاليًا.

وأضاف «العدل» عبر «فيس بوك»: «اللهم انصرنا اليوم، مفيش مبرر للتريقة والانتقاد ليلة مباراة أيًا كانت المباراة، ثانيا عندنا مباراة كل ٣ أيام، .يعنى مانتكلمش، أيوة لأن كلام حضرتك يضر بس».

وتابع: «ثالثا مفيش أي تغيير في اللاعبين إلا في الانتقالات الصيفية، يبقى اللى منهم ماعندوش غير ٣٠٪؜ سيب المدرب يستخدمه بالطريقة اللى هو شايفها يارب يخليه يلم كور في التمرين، بلاش نقلب من جمهور لمدربين».