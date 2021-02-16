شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي وديانج.. حلول موسيماني لتعويض غيابات الأهلي أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حالة من القلق تسيطر على الأجواء داخل النادى الاهلي قبل ساعات من مواجهة المريخ السودانى في دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي ضربت الفريق.

وحاول بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، الوصول إلى أفضل الحلول للتغلب على مشكلة الغيابات، ووفقا للمعلومات الواردة من معسكر الأحمر فإن موسيماني استقر على الثنائي جونيور أجاي ومحمود كهربا لتعويض غياب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بمركزي الجناح في مواجهة الغد.

كما سيشارك محمود وحيد في الجبهة اليسرى لتعويض غياب التونسي على معلول، وسيدفع بياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع، بعد تأكد غياب أيمن أشرف للإصابة.

وينوي الجنوب أفريقي الدفع بالمالي أليو ديانج على حساب حمدي فتحي، الذي شارك أساسيا على مدار الفترة الماضية بوسط الملعب، خشية تعرضه للإصابة بالإجهاد من ضغط المباريات.