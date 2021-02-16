شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يكشف مخاوفه لموسيماني في جلسة ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمد شريف، مهاجم الأهلي، من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، لتخوفه من الاستبعاد من معسكر المنتخب الوطنى المقرر في مارس المقبل، استعدادًا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

وحرص اللاعب على مصارحة مدربه خلال الجلسة الودية التي جمعتهما مؤخرا بعد عودة الفريق من قطر وانتهاء المشاركة في مونديال الأندية التي حصل خلالها الأهلي على البرونزية.

وشدد اللاعب على أنه لم يقصر في أداء واجبه خلال التدريبات ويقوم بتنفيذ التعليمات التي تطلب منه حتى يكون جاهزا تماما للمشاركة في المباريات، ووعده المدير الفنى بالحصول على الفرصة، لكنه طالبه ببذل قصارى جهده والالتزام بأي قرار يخص الجهاز الفني.