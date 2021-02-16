شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مهاوي الشرطة 3 مباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، معاقبة مدافع نادي الشرطة علاء مهاوي بالإيقاف لثلاث مباريات.

وذكرت في بيان أن العقوبة تمت بعد مراجعة تصوير الفيديو في مباراة الشرطة والصناعات الكهربائية التي جرت يوم الأحد الماضي في ملعب الشعب الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة، وملاحظة اعتداء اللاعب علاء مهاوي على اللاعب المنافس، واستخدام القوة المفرطة والسلوك المشين. تقررَت معاقبة اللاعب بالحرمان لثلاث مباريات، وغرامة مالية قدرها مليونا دينار، بقرار غير قابل للاستئناف.

وقد قوبل قرار معاقبة علاء مهاوي بردود أفعال متباينة من قبل الوسط الرياضي العراقي، فهناك من وجد العقوبة قليلة ولا تتماشى مع الفعل غير الرياضي الذي قام به مهاوي ضد منافسه وبشكل متعمد، كما دعا هذا الطرف السلوفيني استريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق الأول إلى الاستغناء عن مهاوي حتى لا يكرر هذا الفعل في مباريات المنتخب، بينما وجد آخرون أن العقوبة فيها بعض التجني على مهاوي، لأن منافسه هو من بادر بضربه.