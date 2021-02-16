شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فضيات لنادي الثقة في بطولة فزاع للقوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين النتائج الرائعة التي حققها لاعبوه خلال مشاركتهم في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (مسبار الأمل) بتحقيقهم خمس ميداليات فضية من أصل سبع ميداليات لمنتخب الإمارات .

شهدت البطولة تألق البطل الأولمبي محمد القايد بتحقيق ميداليتين فضيتين في 100م و800م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T34 وانتزع اللاعب يحيى البلوشي الميدالية الفضية في منافسات 100م عدو وحقق اللاعب أنس الحوسنى فضية الرمح وكان للبطلة الأولمبية ثريا الزعابي موعد مع التألق واستطاعت من تحقيق فضية الرمح بعد منافسة قوية مع بطلات العالم.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال النادي في هذه البطولة القوية التي تضم أبطال العالم في ألعاب القوى مؤكداً أن مجلس إدارة النادي على ثقة كاملة بأن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية من أجل التواجد على منصات التتويج لرفع علم الإمارات في كافة المحافل الدولية وأضاف بأن أهمية هذه البطولة تأتي بعد انقطاع أكثر من عام ونصف العام عن المشاركة في البطولات الكبري بسبب الظروف التي يمر بها العالم من إجراءات وقائية مشيراً بأن إدارة نادي الثقة تقف بقوة خلف اللاعبين من أجل الحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق الألقاب .

وفي السياق نفسه بارك أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة الإنجاز الكبير الذي حققه لاعبو الثقة، حيث أكد أنه بالإضافة للنتائج المميزة للاعبين فقد حققت البطولة العديد من المكتسبات وأهمها قياس مستوى جاهزية اللاعبين المؤهلين لألعاب طوكيو من خلال الاحتكاك القوى مع أبطال العالم

وعبر البطل الأولمبي محمد القايد عن سعادته بتحقيق ميداليتين فضيتين في البطولة وقال إن البطولة فرصة كبيرة للاحتكاك مع أبطال العالم ضمن برامج الاستعداد لألعاب طوكيو موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة نادي الثقة على دعمه كامل لجميع اللاعبين من أجل التواجد القوى على منصات التتويج والعودة إلى حصد البطولات .