موعد مباراة الأهلى و المريخ السودانى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد -

يلتقى النادى الاهلى اليوم مع نظيره المريخ السودانى في الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات بطولة دورى ابطال افريقيا، في اللقاء الذى يقام بستاد القاهرة .

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موعد مباراة الاهلى و المريخ

ومن المقرر ان تقام مباراة الاهلى والمريخ في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، و العاشرة مساءا بتوقيت السعودية ، وسط مساعى من الفريقين لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة في طريق اللقب الأفريقي، والاهلى يبحث عن أهداف يسعى لها فى المباراة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى و المريخ

وتنقل قناة أون تايم سبورت الأرضية ، مباراة الأهلى و المريخ السودانى اليوم ، بالإضافة إلى قناة bein sport .

مشوار الاهلى في دورى الابطال

وقبل مواجهة المريخ السودانى التقى الاهلى مع سونيديب النيجيري ، وتغلب عليه 5\0 بمجموع مباراتى الذهاب و العودة، حيث فاز في الذهاب بهدف، و في العودة بأربعة أهداف

ونجح الأهلى في التتويج بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.، وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بإغلاق ملف مونديال الأندية والتركيز في مواجهة المريخ السوداني،

يرغب بيتسو موسيماني، في تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف للانفراد بصدارة المجموعة، خاصة بعد فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة الأولى بالمجموعة، والرد على كل المشككين في قدراته.