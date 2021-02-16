شكرا لقرائتكم خبر عن بلال عن تصريحاته ضد مصطفي محمد :"ارحمونا بقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد بلال نجم الأهلى السابق، استياءه الشديد من الآنتقادات الموجهة إليه بسبب أراءه السابقة عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراى التركى حالياً، وقال بلال فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": ماليش دعوة بمصطفى محمد مضيفا : ارحمونا بقى، وهنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه، والناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت أن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل.

أضاف: مصطفى يسير بمستوى جيد مع جالاطة سرأى ونتمنى له التوفيق، ومن قال أننا غير سعداء بأدائه .

استكمل: الأهلى فى المباريات الأخيرة اعتادنا على وجود تغييرات فى التشكيل بسبب الغيابات، ومع ذلك الأهلى يؤدى بشكل جيد، الأزمة فقط فى الظهير الأيسر فى غياب معلول وأيمن أشرف، وسنى فرك موسيماني.

واختتم: الأهلى لديه روح معنوية جداً وأتمنى ألا يتأثر سلبياً بهذا الأمر، وهذا دور موسيمانى فى تغيير فكر اللاعبين، والبداية فى أفريقيا مهمة بشكل غير طبيعي، عندما تبدأ متعثر تحدث أزمات كثيرة، والأهلى جدير بالحصول على اللقب العاشر وهو حتة تانية بعيد عن الأندية.

وفتح الإعلامي خالد الغندور، النار على أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق، بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالطة سرأى التركي.

وقال الغندور، فى تصريحات عبر برنامج "زملكأوي": كلنا سعداء بما قدمه مصطفى محمد، والكثير كان لديه الثقة بأن إمكانيات مصطفى تقوده لمكان فضل، ولكن لم يتخيلوا أن يتم ذلك بهذه السرعة، وشخصيا كنت أؤيد احتراف مصطفى محمد وبعض الزملكأوية زعلوا مني، ولكن كنت أتخيل أنه سيلاقى بعض الصعوبات، بالأمس مصطفى محمد لعب مباراة تحت الثلج، رغم أنه كان يلعب فى حر أفريقيا.

وأضاف: كلاعب كرة عندما كنت ألعب فى أفريقيا والمطر يبدأ بالسقوط حتى لو لم يكن شديد كنت بتضايق جدا، مصطفى محمد حتى نطته لا تقل عن كريستيانو رونالدو، والسوشيال ميديا كانت بتقول إيه الهبل ده، هو حرام شرعاً ان وأحد مصرى بينط زى لاعب عالمي.

وتابع: عندما قلت أن مصطفى محمد أفضل من ميسى ونيمار وصلاح ومبابى فى ضربات الرأس، الكثيرين طلعوا يتريقوا أن هوؤلاء اللاعبين ليست مهارتهم فى ضربات الرأس، كنت أتحدث عن مهارة ضمن الكثير من المهارات.

واستطرد: حتى أحمد بلال، كان يستهزق بكلامى عن مصطفى محمد أنه سيلعب أمام فالكأو، أهو لعب على فالكأو وكسب جالطة سراي، هنا الرؤية، مصطفى محمد أفضل لاعب فى العالم فى ضربات الرأس وأنا عند رأي، والصحف التركية قالت أن مصطفى تقمص دور محمد صلاح الثاني.