شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة الأهلى و المريخ السودانى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباراة الاهلى و المريخ السودانى ، التي تجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا بإستاد القاهرة .

ويأتي حضور وزير الرياضة للمباراة في ظل حرصه على مؤازرة ودعم الفرق المصرية في المحافل الأفريقية و الدولية ، خاصة وأن مشاركة الفرق المصرية في البطولات يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة .

يلتقى فريق الكرة بالنادى الاهلى مع المريخ السودانى فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها لضمان الصعود لربع نهائى البطولة التى يسعى للحفاظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج بلقب النسخة الماضية.

يشهد تشكيل الأهلي لمباراة المريخ السوداني الليلة ببطولة أفريقيا العديد من التغييرات بسبب الغيابات التى يعني منها الفريق ، حيث يغيب عن الأهلي ، كلاً من طاهر محمد طاهر ، على معلول وصلاح محسن وأيمن أشرف للإصابة بجانب إستمرار غياب وليد سليمان للأصابة أيضاً ، كما يغيب عن القائمة حسين الشحات للإيقاف.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006