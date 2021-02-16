شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف ضمن أبرز العائدين لقائمة الدراويش استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الزمالك غدا في قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدورى المصرى.

القائمة شهدت عودة مجموعة من اللاعبين من بينهم فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي إضافة للقائد محمد صبحي حارس المرمى مع غياب أكثر من لاعب منهم محمود دونجا وأحمد مدبولي ومحمد بيومى وأحمد مصطفى وغيرهم لأسباب متنوعة.

القائمة جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع..حسين السيد، رضوان شريفي، محمد هاشم، مروان الصحراوي، كاستيلو، الزنارى، عبد الله جمعة.

خط الوسط.. عمر الوحش، محمد عادل، نادر رمضان، محمد صادق، عماد حمدى، بابل، محمد حسن، زياد طارق.

خط الهجوم.. شكرى نجيب،فخر الدين بن يوسف، شيلونجو،محمد الشامي.

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تدريباته اليوم قبل السفر للقاهرة استعدادا لملاقاة الزمالك غدا في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر بالمسابقة المحلية.

أبرز لقطات المران كالتالي ..

*جري حول الملعب مع إقامة تدريبات بدنية خفيفة قبل أن يشمل على تدريبات خططية أبرزها سبل الاستحواذ على مجريات اللعب.

*أقيمت تقسيمة في وسط الملعب للوقوف على تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية إضافة لتصحيح بعض الأخطاء مع تنظيم تدريبات علي ركلات الجزاء.

*غياب دونجا عن مران اليوم بعد ثبوت إيجابية المسحة التى خضع لها.

*استمرار غياب أحمد مدبولي و عبد الرحمن مجدي و محمد بيومي للإصابة.

*تدريبات منفردة للثنائي محمد الضرف و محمد مصيلحي تحت قيادة مدرب الأحمال.

*تدريبات تأهيلية للثلاثي أحمد مصطفي و محمد عمار ومحمد مصيلحي مع أيمن عوض الله أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وتأكد غياب محمد بيومى لاعب الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام الزمالك بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية فى مواجهة لافيينا إف سى بكأس مصر، وأكد الجهاز الطبى للدراويش صعوبة لحاق اللاعب بمواجهة الفارس الأبيض لحاجته للعلاج لمدة عشرة أيام على أقصى تقدير.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وفى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.