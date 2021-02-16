شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: قدر الأهلي تلاحم البطولات والفريق محتاج رأس حربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر بحاجة إلى ضم مهاجم جديد إلى صفوف الفريق، خاصة في ظل تلاحم البطولات، وقال همام في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: مباراة اليوم هي بداية بطولة جديدة وتحدي جديد ونهنئ مجلس الإدارة واللاعبين وجماهير النادي التى تعتبر رقم 1 في الفريق، اللاعبين حققوا انجاز كبير بالبطولة التاسعة ثم البرونزية في مونديال الأندية، اليوم نغلق هذا الملف والأهلي عود جماهيره بأنه نادي القرن والبطولات الذى ينافس على كل البطولات.

أضاف: اليوم نواجه مدرسة أفريقية قريبة منا جدا وهو نادي المريخ صاحب الانجازات، ولديه شعبية وجماهيرية كبيرة جداً في السودان، والمريخ يشارك في البطولات الأفريقية كل سنة هو والهلال مثل الأهلي والزمالك في مصر.

زاد: الله يكون في عون اللاعبين على تلاحم البطولات وهذه هي سمة البطل ومن ينضم إلى الأهلي يتحمل أعباء كثيرة لأنه مبيلحقش يفرح يوم الثاني يدخل في بطولة جديدة، وهذه ضريبة الشهرة وحلاوة الاحتراف والشغل، واللاعبين مستمتعين بهذا الأمر ويقدموا تاريخ جديد لناديهم، والأهلي ينافس على العالمية، ويتصارع مع ريال مدرين وبايرن ميونخ، وهذا دليل على عظمة الأهلي وأنه يستحق هذه المكانة.

واصل: موسيماني سياسة التدوير بالنسبة له فعالة، ولاعب 3 مدارس مختلفة في مونديال الأندية، والغيابات اليوم أكثرها تأثيراً هو علي معلول، وموسيماني لديه 25 لاعب أفضل من بعض لا يمكن أن تقول من منهم أساسي ومن احتياطي، والتغييراتفي التشكيل لن تكون كبيرة، والتعديل فقط في مركز معلول.

استكمل: أرى أن الأهلي يحتاج رأس حربة، والفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لا يمكنها الاكتفاء بلاعب واحد في هذا المركز ولكنها تحتاج لأكثر من لاعب نظراً للإصابات وتلاحم المباريات.

أردف: ترى في الدفاع مثلاً وجود بانون حل أزمة كبيرة جداً في غياب محمود متولي للإصابة واليوم أيمن أشرف، وبانون والشناوي كان من أفضل اللاعبين في كأس العالم للأندية.

واختتم: الأهلي والزمالك هما فرسا رهان الكرة المصرية ونتمنى وصولهما للنهائي مجدداً.