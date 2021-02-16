شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا التنزاني: الأهلي حقق انجازا ودور المجموعات يقبل كل الاحتمالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ديديه جوميز مدرب سيمبا التنزاني حالياً، والمريخ السوداني السابق، أن المجموعة التى يقع فيها فريقه بصحبة الأهلي والمريخ وفيتا كلوب، هي مجموعة متوازنة نوعاً في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال جوميز في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": المجموعة متوازنة وبالتأكيد الأهلي لديه أفضلية ولكننا نطمح في الوصول لربع النهائي، وفوزنا على فيتا كلوب كان صعب جداً، والتأهل ليس بتحقيق فوز واحد، وسنلعب أمام الأهلي بعد أسبوعين وإذا فوزنا على أرضنا سنكون مرشحين للوصول إلى ربع النهائي، والمجموعة صعبة وفيتا كلوب ما زال لديه طموح.

أضاف: أهنئ الجهاز الفني للأهلي والفريق على أدائهم في كأس العالم للأندية، صنعوا انجاز ومعروف أن الأهلي يقاتل في كل مباراة، ولكن هذه المرحلة من دوري الأبطال مفتوحة لكل الاحتمالات.

واختتم: دربت المريخ السوداني في وقت سابق وتركت الفريق بعد التأهل لدور المجموعات، وهو فريق جيد ولديه لاعبين مميزين، وسيلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي لأنه أفضل فريق في أفريقيا، والمباراة اليوم ستكون متوازنة والمريخ سيكون ملتزم بشكل أكبر.

وويضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة مباراة المريخ وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه، بعد دراسة المنافس والتوقف على عناصر القوة في صفوفه، وأسلوب لعبه ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها في الاختراقات وفي الدفاع أيضا، حيث يفكر موسيماني في الاعتماد على العناصر الأساسية للفريق الأحمر في ظل صعوبة المباراة الافتتاحية بدور المجموعات الإفريقي.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيمانى على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السودانى.