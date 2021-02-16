شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق: الأهلى كان يملك تقديم أداء أفضل أمام بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد صديق نجم الأهلي السابق، على الانتقادات الكبيرة التى تم توجيهها إلى مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء عقب إهداره لركلة جزاء في مباراة الأهلي وبالميراس خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الكثير لاموا على مروان محسن رغم أن السولية أهدر أيضاً ركلة جزاء، ولا أعتقد أن ثقة المدربين فيه من فراغ بالتأكيد لديه إمكانيات تجعلهم حريصون على مشاركته سواء في الأهلي أو المنتخب، ولعب في كأس العالم وأمم أفريقيا، ولا تسمع صوته فهو متقبل كل الضغوط ويعرف قيمة الأهلي.

أضاف: أهنئ الأهلي والجماهير ومجلس الإدارة بالتتويج بالميدالية البرونزية وهو انجاز يضاف إلى انجازات كثيرة بالنادي، والجيل الحالي كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي، وحقق انجاز غائب منذ 15 سنة، وكنا نتمنى أكثر من ذلك لو كانت القرعة أبعدتنا عن بايرن ميونخ في نصف النهائي، وأن تفوز على الدحيل صاحب الأرض والجمهور هو أمر كبير.

استكمل: كنت أرى أن الأهلي كان بإمكانه تقديم مباراة أفضل من التى قدمها أمام بايرن ميونخ، الفوارق الفنية بين الكرة الأوروبية والأفريقية ظهر في مباراة الأهلي والبايرن بالإضافة إلى أن الفريق الأحمر كان قد لعب مباراة قبل البايرن.

واصل: بايرن ميونخ كسب برشلونة 8 لم يكتفي بحد معين من الأهداف، وهذا دليل على أن البايرن ما بيهزرش، ولا يصح أن نقول أن الإنجاز الحالي أفضل من 2006 لقوة الفرق، فنحن خسرنا من انتر ناسيونال الذى توج بالبطولة على حساب برشلونة.

واختتم: في 2006 الفرق الوحيد أننا كان لدينا خبرات في ثاني مشاركة بعد 2005، على عكس الجيل الحالي الذى شارك لأول مرة، لا يصح التقليل من إنجاز حققه الفريق من أجل انجاز أخر.