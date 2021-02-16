شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم يطمئن علي زاهر ومترجم باتشيكو بعد إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجرى أشرف قاسم المشرف العام علي الكرة بفريق الزمالك اتصالات يومية بكل من احمد زاهر المدير الادارى بفريق الكرة ، وحسني مترجم باتشيكو المدير الفني للفريق بعد اصابتهما بفيروس كورونا قبل مواجهة مولودية الجزائر التي أقيمت الجمعة الماضي ضمن مباريات الجولة الاولي لدوري ابطال افريقيا.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ان الثنائي يتمتعان بصحة جيدة، وفي تحسن مستمر وسيعودا لمممارسة عملهما في أقرب وقت عقب إجراء مسحة لهما للتأكد من شفائهما تماما، مضيفا ان كل عناصر الفريق سواء جهاز فني او اداري او لاعبين يحرضون علي مؤازرة الثنائي خلال الأيام الحالية في ظل الأجواء العائلية التي تسيطر علي فريق الزمالك.

من ناحية أخرى يعود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك الي المشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتي ستقام علي استاد القاهرة ، بعدما أنهى برنامج التأهيل الخاص به.

وأدي محمد عبد الشافي برنامج تأهيل لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الركبة، واصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، وقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاعتماد علي اللاعب في المباريات عقب العودة من السنغال حيث يواجه الزمالك نظيره تونجيت السنغالي يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويخوض اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني مرانه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في اطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يرسم باتشيكو خطة مواجهة الدراويش في قمة أولاد العم، لاسيما وإن المدير الفني استعان بمباراة الإسماعيلي ولافينا ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، من أجل الوقوف على عناصر القوة والضعف في الفريق الأصفر، مع تحديد ملامح خطة اللاعب التي سيعتمد عليها، والتي من المقرر أن يوضحها للاعبين خلال المران الختامي اليوم.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء، فيما يقع الإسماعيلى في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.