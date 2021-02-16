الامارات | بالصور.. لاعب الوصل عامر محمد يتعرض لحادث سير ويجري عملية جراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لاعب الوصل عامر محمد يتعرض لحادث سير ويجري عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب الوصل عامر محمد لحادث سير، أول من أمس، حسب ما ذكر الحساب الرسمي لشركة الوصل لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليبتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت شركة كرة القدم في الوصل أن عامر محمد أجرى عملية جراحية ناجحة عقب تعرضه لحادث سير، متمنية له الشفاء العاجل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news