الامارات | اعتقال بطل أولمبي أسترالي بسبب مخدرات تتعدى قيمتها 1.5 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال بطل أولمبي أسترالي بسبب مخدرات تتعدى قيمتها 1.5 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام محلية في أستراليا أن السباح الأولمبي الأسترالي سكوت ميلر اعتقل بسبب مزاعم بنقله ما قيمته أكثر من مليوني دولار أسترالي (1.5 مليون دولار أمريكي) من مادة الميثامفيتامين مخبأة في شموع.

وقال مسؤول شرطة نيو ساوث ويلز، جون واتسون، إنه تم إلقاء القبض على رجلين (45 عاما)و(47 عاما) في سيدني صباح اليوم، وأنه سيتم اتهامهما بتوزيع كميات تجارية كبيرة من الميثامفيتامين.

ولم يذكر واتسون اسم الرجلين، لكن وسائل إعلام أسترالية ذكرت أن الرجل البالغ من العمر 45 عاما هو ميلر، وهو سباح فاز بميدالية فضية وبرونزية لأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996 في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية. وقال واتسون إن الرجلين كانا يخفيان المخدرات في الشموع"، مضيفا أنه تم ضبط ثماني شموع تحمل كل منها حوالي نصف كيلوجرام من الميثامفيتامين.

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