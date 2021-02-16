شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يعين باسم أمين رئيسًا للقطاع الفني لأكاديمية الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت أندية وادي دجلة تعيين الدكتور باسم أمين، بطل مصر وإفريقيا في لعبة الشطرنج، رئيسًا للقطاع الفني لأكاديمية وادي دجلة للشطرنج، ويأتي ذلك في إطار حرص النادي على استقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإدارية وتوفير الإمكانيات لاكتشاف وإعداد جيل جديد من الرياضيين المدربين على أعلى مستوى للمنافسة في بطولات عالمية.

ويساهم تعيين الدكتور باسم أمين، في تحقيق إضافة قوية للأكاديمية نظرًا لما يمتلكه من خبرات، وتحقيقه إنجازات ضخمة خلال مسيرته أبرزها تتويجه ببطولة إفريقيا للشطرنج 5 مرات، وكونه المصري والإفريقي الوحيد الذي تم إدراج اسمه بالقائمة الشهرية لأفضل 100 لاعب في العالم، كما احتل المركز الـ33 عالميًا عام 2019، ويعتبر هذا التصنيف الأفضل في تاريخ مصر والعرب وإفريقيا.

بالإضافة إلى كونه أول لاعب مصري يتأهل للدور الثانى في كأس العالم للشطرنج عام 2015، كما قاد أيضًا فريق الشطرنج القومي المصري للفوز بالميدالية الذهبية عن المجموعة التصنيفية الثانية بأوليمبياد الشطرنج، ترومسو النرويج في 2014 وجورجيا في 2018، ويحتل أمين المركز الـ42 عالميًا طبقًا لأحدث تنصيف صادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج.

ونجحت أكاديمية وادى دجلة للشطرنج، في تحقيق العديد من الإنجازات بداية من حصولها على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج، لتكون واحدة من أفضل 21 أكاديمية معتمدة حول العالم، والأكاديمية الوحيدة في مصر وإفريقيا التي تحصل على هذه الشهادة، وتصدر لاعبيها المراكز الأولى في بطولات الشطرنج المحلية والدولية، آخرها حصول اللاعبين أدهم حسام على المركز الأول ببطولة أسبانيا أونلاين عام 2020، وهيفين فادي على المركز الأول ببطولة العرب 2020، علاوة على تمثيل 10 لاعبين من الأكاديمية منتخب مصر في التصفيات الأفريقية لبطولة العالم 2020.

ويذكر أن الدكتور باسم أمين قد تخرج من كلية الطب جامعة طنطا عام 2012، وبدأ مسيرته الرياضية منذ طفولته، إذ نجح في الفوز بأول ذهبية في بطولات العرب تحت 10 سنوات، ليصبح ذلك الفوز بداية سلسلة من البطولات الناجحة.